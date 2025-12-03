Im Braunschweigischen Landesmuseum läuft derzeit die Sonderausstellung „Essen und Trinken. Eine Erlebnisreise durch Körper und Zeit“. Besucher:innen können Ernährung mit allen Sinnen entdecken. Der Weg der Nahrung durch den Körper und Essgewohnheiten im Laufe der Geschichte werden interaktiv dargestellt. Außerdem beschäftigt sich die Ausstellung mit der Frage, was und wie wir in Zukunft essen werden. Noch bis zum 30. August 2026 ist sie am Standort Hinter Aegidien zu sehen.
