Holstein Kiel (Schleswig-Hostein) braucht am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 dringend einen Sieg im Abstiegskampf. 10 Spieltage vor Schluss stehen die Norddeutschen auf Tabellenplatz 15. Für Trainer Tim Walter ist es das erste Auswärtsspiel an der Seitenlinie der Störche. Zuletzt konnten die Störche vor mehr als drei Monaten in der Ferne gewinnen.



Für Holstein Kiel zählt jetzt jeder Punkt. Gegen Darmstadt soll die Wende gelingen. Anpfiff ist am Samstag um 13 Uhr.