Der erneute Wintereinbruch mit reichlich Schneefall hat in einigen Regionen Niedersachsens für Probleme auf den Straßen und im Bahnverkehr gesorgt. In und um Hannover war die Aufregung über nicht geräumte Straßen groß. Am Hauptbahnhof in Hannover kam es zu zahlreichen Zugverspätungen und -ausfällen.