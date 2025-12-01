Wasserstoff gilt eigentlich als umweltfreundlicher Energieträger. In Hamburg setzt man daher auf den Green Hydrogen Hub. Am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg wird derzeit ein Elektrolyseur gebaut, mit dem ab 2027 10.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden sollen. Doch da der für die Elektrolyse benötigte Strom aus Windkraft oder Photovoltaik teuer ist, könnte die Moorburger Anlage zukünftig mit sogenanntem blauem Wasserstoff betrieben werden – also mit Gas, das anschließend verpresst wird. Am Montag war die Grundsteinlegung des Energiewendeprojekts.