Der Streit um den sogenannten Elbwald in Hamburg verschärft sich. Elbwald nennen Umweltaktivist:innen eine Baumansiedlung am Elbufer gegenüber von Övelgönne. Der Hamburger Senat will die rund 350 Bäume abholzen und dort neue Liegeplätze für Containerschiffe bauen. Nun legt der Verein „Elbwald retten“ ein neues Umweltgutachten vor und will eine Volkspetition starten.