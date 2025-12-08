Der Streit um den sogenannten Elbwald in Hamburg verschärft sich. Elbwald nennen Umweltaktivist:innen eine Baumansiedlung am Elbufer gegenüber von Övelgönne. Der Hamburger Senat will die rund 350 Bäume abholzen und dort neue Liegeplätze für Containerschiffe bauen. Nun legt der Verein „Elbwald retten“ ein neues Umweltgutachten vor und will eine Volkspetition starten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“
Elektrolyseur für Wasserstoff: Grundsteinlegung für Energiewendeprojekt in Hamburg01.12.2025 17:08 Uhr
Wasserstoff gilt eigentlich als umweltfreundlicher Energieträger. In Hamburg setzt man daher auf den Green Hydrogen Hub. Am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg wird derzeit ein Elektrolyseur gebaut,...
CO2-Lagerung im Grund der Nordsee: Bundesrat beschließt Gesetz21.11.2025 16:36 Uhr
Freitagmittag hat der Bundesrat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das die Speicherung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Grund der Nordsee möglich macht. Ein höchst umstrittener Schritt,...
Mindetens 16 Tornados fegten 2025 über den Norden18.11.2025 16:33 Uhr
Im Norden hat es in diesem Jahr mindestens 16 Tornados gegeben. Dabei handele es sich um bestätigte Fälle, sagte Jens Winninghoff vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen...
Geplante Gasbohrungen vor Borkum: Greenpeace-Aktivisten protestieren in Hannover17.11.2025 17:18 Uhr
Mit einem über vier Meter hohen aufblasbaren Bohrturm haben Greenpeace-Aktivist:innen am Montag in Hannover (Niedersachsen) gegen die geplanten Gasbohrungen vor der Nordseeinsel Borkum protestiert. Ein niederländischer Energiekonzern...
Weltklimakonferenz 2025: Reaktionen aus Hamburg10.11.2025 17:20 Uhr
Am Montag startete die Weltklimakonferenz in Brasilien. Zwei Wochen lang soll es darum gehen, wie der Kampf gegen den Klimawandel fortgesetzt werden soll. Wie kann man Ozeane...
Schleswig-Holstein plant neue Naturschutzgebiete bis 202706.11.2025 16:36 Uhr
Schleswig-Holstein bekommt neue Naturschutzgebiete: Insgesamt sollen bis 2027 rund 1.000 Hektar zusätzlich unter Schutz gestellt werden – darunter vor allem Moore und Seen. Das wurde am heutigen...