Die Eisbrecher vom Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg (Schleswig-Holstein) drehen seit einer Woche ihre Runden auf der Elbe, um sie für den Schiffsverkehr wieder freizumachen. Doch das ist bei den Verhältnissen eine Herkulesaufgabe. Denn zu dem Grundeis hat sich nun bei den frostigen Temperaturen und dem herrschenden Niedrigwasser des Flusses eine so starke Eisschicht gebildet, dass selbst tonnenschwere Kolosse an ihre Grenzen stoßen.