Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren frieren in Schleswig-Holstein wieder Seen vollständig zu – und machen damit Eisangeln möglich. Bei minus sechs Grad sind am Angelsee in Wiemersdorf nahe Henstedt-Ulzburg zahlreiche Angler aufs Eis gegangen. Mit bis zu 20 Zentimeter dicker Eisdecke, vorgebohrten Löchern und strengen Abständen ist die besondere Form der Fischerei hier aktuell sicher möglich. Angelnde aus ganz Deutschland bezahlen 35 Euro für eine Tageskarte und versuchen ihr Glück auf Forellen. Ein seltenes Wintererlebnis, das je nach Wetterlage auch in den kommenden Tagen noch möglich sein könnte.