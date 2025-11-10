Im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) startet wieder eine Solidaritätsaktion, bei der Ehrenamtliche rund um Initiatorin Dorothee Boß farbenfrohe Schals für Bedürftige stricken. In diesem Jahr sind rund 230 Stück zusammengekommen. Wer kann, gibt im Austausch eine Spende, wer nicht, nimmt den Schal einfach so mit. Die Erlöse gehen diesmal an die lokale Essensausgabe der Diakonie. Am 16. November, dem Welttag der Armen, werden die orangenen Schals in Quickborn an öffentlichen Plätzen verteilt. Langfristig soll die Aktion auch in weiteren Orten im Kreis ein Zeichen für Solidarität setzen.
