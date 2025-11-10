Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) startet wieder eine Solidaritätsaktion, bei der Ehrenamtliche rund um Initiatorin Dorothee Boß farbenfrohe Schals für Bedürftige stricken. In diesem Jahr sind rund 230 Stück zusammengekommen. Wer kann, gibt im Austausch eine Spende, wer nicht, nimmt den Schal einfach so mit. Die Erlöse gehen diesmal an die lokale Essensausgabe der Diakonie. Am 16. November, dem Welttag der Armen, werden die orangenen Schals in Quickborn an öffentlichen Plätzen verteilt. Langfristig soll die Aktion auch in weiteren Orten im Kreis ein Zeichen für Solidarität setzen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video03:36 Min.

Plattdeutsch im Unterricht: Schulkinder in Moorriem lernen regionale Sprache

06.11.2025 15:09 Uhr

In der Grundschule Moorriem bei Elsfleth (Niedersachsen) gibt es seit 2017 eine Plattdeutsch-AG. Einmal pro Woche sprechen die Kinder dort eine Stunde lang Platt. Die Schule möchte...

Video03:14 Min.

Reanimieren und Leben retten als Unterrichtseinheit in Bremen

05.11.2025 15:00 Uhr

Wenn der Herzschlag aussetzt, zählt jede Sekunde – und jede helfende Hand. Eine neue Unterrichtseinheit an Bremens weiterführenden Schulen soll künftig junge Menschen auf solche Notfallsituationen vorbereiten....

Video03:01 Min.

Distanzunterricht soll in Schulgesetz in Niedersachsen verankert werden

30.10.2025 17:20 Uhr

Um bei Extremwetterereignissen oder für freie Lernprojekte leichter ins Homeschooling zu wechseln, soll Distanzunterricht nun ins Schulgesetz Niedersachsens aufgenommen werden. Eine entsprechende Gesetzesnovelle befindet sich derzeit in...

Video02:47 Min.

„Segelndes Klassenzimmer“: Schüler fahren von Bremerhaven aus sieben Monate über den Atlantik

27.10.2025 16:38 Uhr

Von Bremerhaven (Bremen) aus startet Ende Oktober ein segelndes Klassenzimmer. Sieben Monate sind 38 Schüler:innen auf einem traditionellen Großsegler unterwegs. Sie wollen den Atlantik überqueren, Stürmen trotzen,...

Video03:08 Min.

Historische Schule auf St. Pauli wird Zentrum für Kreativszene

24.10.2025 16:25 Uhr

Wo früher Kinder lesen und schreiben lernten, wird heute gemalt, gefilmt und gestaltet: Die ehemalige Volksschule in der Seilerstraße auf St. Pauli ist jetzt ein Zuhause für...

Video03:18 Min.

Codieren im Unterricht: Pflichtfach Informatik an weiterführenden Schulen in Hamburg

20.10.2025 16:54 Uhr

Seit diesem Schuljahr ist das Fach Informatik an Hamburgs weiterführenden Schulen Pflicht.Bisher wurde es an vielen Schulen im Wahlpflichtbereich angeboten, nun müssen alle Schüler:innen lernen, was es...

Zur Startseite