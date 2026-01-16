Für die Gewinnung von Energie aus Biogasanlagen in Schleswig-Holstein gab es seit 2006 Fördermittel. Rund 1.300 Anlagen gibt es mittlerweile im Land und insbesondere für kleine Gemeinden sind sie ein wichtiger Energielieferant. Nach aktuellem Stand wird die Biogasförderung ab 2027 durch den Bund erschwert und viele Anlagen könnten dadurch verschwinden. Ein massenhafter Wegfall von Biogasanlagen wäre ein Problem für viele Wärmenetze im ländlichen Raum.