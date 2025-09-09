Die dunkle Jahreszeit rückt immer näher und das bedeutet der Stromverbrauch in den Privathaushalten nimmt wieder zu. Nach Berechnungen eines deutschen Energiekonzerns verbraucht ein Haushalt im Herbst und Winter 40 Prozent mehr Strom als in den Sommermonaten. Und das geht natürlich ins Geld. Dabei gibt es Tricks, wie man leicht Strom und damit auch Geld einsparen kann.

SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Melanie Blenke hat mit Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen über die Tricks zum Stromsparen gesprochen.