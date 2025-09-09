Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die dunkle Jahreszeit rückt immer näher und das bedeutet der Stromverbrauch in den Privathaushalten nimmt wieder zu. Nach Berechnungen eines deutschen Energiekonzerns verbraucht ein Haushalt im Herbst und Winter 40 Prozent mehr Strom als in den Sommermonaten. Und das geht natürlich ins Geld. Dabei gibt es Tricks, wie man leicht Strom und damit auch Geld einsparen kann.

SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Melanie Blenke hat mit Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen über die Tricks zum Stromsparen gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“

Video02:48 Min.

Von Saatgut bis Hightech: Innovationen auf der Landwirtschaftsmesse NORLA in Rendsburg

04.09.2025 16:58 Uhr

Denkt man an eine Landwirtschaftsmesse, kommen einem meist Dinge wie Saatgut oder Viehmärkte in den Sinn. All das gibt es natürlich auch auf der „NORLA“, die am...

Borkum: Protestcamp gegen umstrittene Gasförderung in der Nordsee

04.09.2025 08:54 Uhr

Die umstrittene Erdgasförderung in der Nordsee vor der Insel Borkum läuft seit einigen Monaten – der Protest dagegen reißt aber nicht ab. Mit einem „Klimacamp“ wollen Fridays...

Video03:03 Min.

Nachhaltige Waldwirtschaft: Förster kämpfen gegen den Klimawandel

03.09.2025 15:20 Uhr

In Schleswig-Holstein gibt es rund 175.000 Hektar Wald und der verändert sich deutlich. Hitze, Trockenheit und Schädlinge haben bereits ganze Flächen zerstört. Für die Förster:innen bedeutet das...

Video04:09 Min.

Gel gegen Mikroplastik: Wissenschaftler der Uni Hannover entwickeln Methode zur Vernichtung von Plastik in Gewässern

03.09.2025 14:09 Uhr

Wissenschaftler:innen der Universität Hannover (Niedersachsen) haben ein spezielles Gel entwickelt, das Mikroplastik in Gewässern vernichtet. In dem Hydrogel befinden sich sogenannte Nanopartikel, an denen Mikroplastik haften bleibt....

Aktualisiert
Video02:53 Min.

Bundesamt: Nordsee in Sommermonaten überdurchschnittlich warm

02.09.2025 09:39 Uhr

Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sind Nord- und Ostsee so warm wie seit Jahrzehnten nicht. In diesem Sommer haben die Meere Temperaturen erreicht, die eher an...

Video02:27 Min.

„Masterplan Wasser“: Niedersächsisches Umweltministerium stellt Entwurf zu Umgang mit Wasser vor

25.08.2025 17:46 Uhr

Wasser wird in Niedersachsen durch die zunehmende Hitze und Dürren oder durch Starkregen und Hochwasser immer mehr zum Problem. Die Menschen müssen durch den Klimawandel einen ganz...

Zur Startseite