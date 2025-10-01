Kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein, darunter die Thyssenkrupp Werft in Kiel, das Universitätsklinikum, der Landtag und die Raffinerie in Heide wurden von mutmaßlich russisch operierten Drohnen überflogen. Wie groß ist die Gefahr und was ist das Ziel der Drohnenflüge? Das war am Mittwoch Thema im Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags.
