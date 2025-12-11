Die Stadt Kiel (Schleswig-Holstein) reagiert auf die steigende Zahl an Gewaltdelikten, gerade mit Messern, und richtet erstmalig Waffenverbotszonen ein. Drei Gebiete stehen dabei im Fokus: Das Viertel rund um den Hauptbahnhof, der Stadtteil Gaarden und der Rotlichtbezirk am Wall und der Flämischen Straße.