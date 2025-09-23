In Niedersachsen sind in diesem Sommer 37 Menschen ertrunken. Nach Angaben der DLRG ist damit die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. Dennoch sind in Niedersachsen die meisten Menschen im Norden ertrunken. In Bremen starben laut DLRG drei Menschen bei Badeunfällen, im Vorjahr hatte es hier acht Tote gegeben. Im Spätsommer kamen besonders viele Menschen im Norden ums Leben – vor allem in Flüssen, Seen und Kanälen.