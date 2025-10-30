Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Um bei Extremwetterereignissen oder für freie Lernprojekte leichter ins Homeschooling zu wechseln, soll Distanzunterricht nun ins Schulgesetz Niedersachsens aufgenommen werden. Eine entsprechende Gesetzesnovelle befindet sich derzeit in der Verbandsanhörung.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video02:47 Min.

„Segelndes Klassenzimmer“: Schüler fahren von Bremerhaven aus sieben Monate über den Atlantik

27.10.2025 16:38 Uhr

Von Bremerhaven (Bremen) aus startet Ende Oktober ein segelndes Klassenzimmer. Sieben Monate sind 38 Schüler:innen auf einem traditionellen Großsegler unterwegs. Sie wollen den Atlantik überqueren, Stürmen trotzen,...

Video03:08 Min.

Historische Schule auf St. Pauli wird Zentrum für Kreativszene

24.10.2025 16:25 Uhr

Wo früher Kinder lesen und schreiben lernten, wird heute gemalt, gefilmt und gestaltet: Die ehemalige Volksschule in der Seilerstraße auf St. Pauli ist jetzt ein Zuhause für...

Video03:18 Min.

Codieren im Unterricht: Pflichtfach Informatik an weiterführenden Schulen in Hamburg

20.10.2025 16:54 Uhr

Seit diesem Schuljahr ist das Fach Informatik an Hamburgs weiterführenden Schulen Pflicht.Bisher wurde es an vielen Schulen im Wahlpflichtbereich angeboten, nun müssen alle Schüler:innen lernen, was es...

Video03:53 Min.

Wohnungsnot zum Semesterstart: Jugendherbergen helfen in Niedersachsen und Bremen aus

16.10.2025 12:31 Uhr

In Niedersachsen und Bremen beginnen derzeit die Erstsemester ihr Studium an den Universitäten und Hochschulen. Viele freuen sich, einen Studienplatz bekommen zu haben. Die Herausforderung: Die meisten...

Video04:45 Min.

Medienkompetenz: Chancen und Risiken der digitalen Medien für Schüler und Lehrer

10.10.2025 17:19 Uhr

Digitale Tafeln, Tablets und Medienprojekte gehören an vielen Schulen in Schleswig-Holstein zum Unterricht dazu. Kinder sollen möglichst früh lernen, wie man sich sicher und kritisch in der...

Video02:33 Min.

Pilotptojekt gegen Elterntaxis: Erste Schulstraße in Schleswig-Holstein

07.10.2025 08:29 Uhr

In Kiel gibt es jetzt die erste Schulstraße Schleswig-Holsteins, in der Eltern morgens und nachmittags nicht mehr direkt vor der Schule halten dürfen, um ihre Kinder abzusetzen...

Zur Startseite