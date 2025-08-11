In Bremen-Woltmershausen gibt es seit dem Wochenende einen neuen Treffpunkt für Radsport-Fans: den Dirtpark. Nach jahrelanger Vorbereitung kann auf der Dirtbike-Strecke mit dem Fahrrad nun gesprungen und trainiert werden.
