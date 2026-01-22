Mit einer Wählscheibe telefonieren oder auf einer Schreibmaschine tippen – Dinge, die heute kaum noch jemand im Alltag nutzt. Genau solchen Gegenständen widmet sich das Bomann-Museum Celle (Niedersachsen). Dort ist aktuell die Sonderausstellung „Und weg war’s!“ zu sehen. Sie zeigt Alltagsobjekte, die fast vollständig aus dem täglichen Leben verschwunden sind und lädt Besucher:innen zu einer kleinen Zeitreise ein.