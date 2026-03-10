Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Bundesliga-Aufsteigerinnen des HSV spielen am Mittwochabend um 18:30 Uhr im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München. Die Süddeutschen gelten als eines der stärksten Frauenfußball-Teams Europas. Ein möglicher Vorteil für die Hamburgerinnen könnte die Unterstützung der heimischen Fans sein.10.000 Zuschauer:innen werden im Volksparkstadion erwartet

Video02:43 Min.

Abstiegskampf: VfL Wolfsburg setzt alles auf Dieter Hecking

09.03.2026 16:17 Uhr

Nach der Heimniederlage gegen den HSV hat der VfL Wolfsburg Trainer Daniel Bauer freigestellt. Jetzt kommt Dieter Hecking. Vor über zehn Jahren lief es für den Trainer...

Video02:59 Min.

Harlem Globetrotters spielen mit Schülern in Hannover Basketball

06.03.2026 17:38 Uhr

Die Harlem Globetrotters feiern in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Dafür sind die US-Basketballer aktuell auf Promotour. Am heutigen Freitag waren drei von ihnen in einer Schule in...

Video03:15 Min.

„Big Wave“-Surferin Lena Kemna aus Bremen ist erste Deutsche in dieser Disziplin

06.03.2026 16:13 Uhr

Bis zu zehn Meter hoch sind die Wellen, auf denen Lena Kemna unterwegs ist. Damit gilt die Bremerin als erste deutsche „Big Wave“-Surferin – einer Disziplin, in...

Video02:19 Min.

Veolia Towers Hamburg geben im Saisonendspurt nochmal alles

05.03.2026 15:02 Uhr

Für die Veolia Towers Hamburg verlief der Start in diese Basketball-Saison historisch schlecht. Doch das ist Vergangenheit. Die Towers sind wieder in Topform und haben sich bis...

Video02:21 Min.

Inline-Skaterhockey: Training für Kinder beim TuS Empelde

04.03.2026 12:32 Uhr

Neben Inline-Hockey gibt es auch Inline-Skaterhockey. Bei der Hockey-Variante wird mit einem Hartplastikball statt eines Pucks gespielt. Außerdem gibt es viele Bodychecks, denn Körperkontakt ist, wie beim...

European League: THW Kiel zieht ungeschlagen ins Viertelfinale ein – Flensburg muss in die Playoffs

04.03.2026 08:27 Uhr

Der THW Kiel (Schleswig-Holstein) hat auch das neunte Spiel in der Handball-European-League gewonnen und steht vorzeitig im Viertelfinale. Gegen den spanischen Vertreter Bidasoa Irun feierte der deutsche...

