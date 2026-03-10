Die Bundesliga-Aufsteigerinnen des HSV spielen am Mittwochabend um 18:30 Uhr im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München. Die Süddeutschen gelten als eines der stärksten Frauenfußball-Teams Europas. Ein möglicher Vorteil für die Hamburgerinnen könnte die Unterstützung der heimischen Fans sein.10.000 Zuschauer:innen werden im Volksparkstadion erwartet
