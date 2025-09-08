Im ContiTech-Werk in Hannover (Niedersachsen) werden Luftfedern und Antriebsriemen gebaut – vornehmlich mit dem Rohstoff Kautschuk. Und zwar auf einer Fläche, die so groß ist wie knapp 27 Fußballfelder. Nur selten hat man die Gelegenheit zu erleben, wie dort das Gummi verarbeitet wird, das später dann weltweit Anwendung in Maschinen und Fahrzeugen findet. SAT.1 REGIONAL-Redakteurin Antonia Wellmann durfte einen Blick in die Produktionsstätten werfen.