Freitagmittag hat der Bundesrat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das die Speicherung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Grund der Nordsee möglich macht. Ein höchst umstrittener Schritt, selbst die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat nur unter Bedenken zugestimmt. Auf der einen Seite wird die Lagerungsmöglichkeit benötigt, um die Klimaneutralität zu schaffen – auf der anderen Seite sehen Kritiker:innen große Gefahren für die Nordsee.
