An einer Grundschule in Kiel-Gaarden (Schleswig-Holstein) gehört der klassische Frontalunterricht der Vergangenheit an. Die Pädagog:innen setzen auf individuelles Lernen, angstfreie Atmosphäre und viel Freiraum. Der Unterricht teilt sich auf in eine kurze Lernphase mit Erklärungen durch die Lehrkräfte und in eine ausgiebige Vertiefungsphase mit praktischen Anwendungen für die Kinder. Vorbild ist das Churermodell aus der Schweiz. Erst im September hat die neue Grundschule eröffnet.