Der ­Winter war lang und bitterkalt – für Menschen ohne Wohnung oft eine Frage des Überlebens. Mitten in Hannover (Niedersachsen) gibt es das Café Mensch, ein Ort wo sich Menschen zurückziehen können, die kein Dach über den Kopf haben. Dort bekommen Obdachlose und Bedürftige nicht nur Essen, sondern auch einen Platz zum Aufwärmen – getragen von Spenden und vielen Ehrenamtlichen.