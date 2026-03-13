Im Bremer Stadtgebiet gibt es 15 Rettungswachen. Bisher war jede einzelne selbst für die Reinigung und Ausrüstung ihrer Rettungswagen zuständig. Jetzt hat ein neues, zentrales Logistikzentrum eröffnet. Die bundesweit einmalige Einrichtung soll den Arbeitsaufwand für Bremens Retter:innen deutlich verringern.