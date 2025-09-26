Die Abwehr von Drohnen ist ein wichtiger Teil der derzeit laufenden Bundeswehr-Großübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg. Denn ganz gleich ob Ukraine-Krieg, die aktuellen Provokationen durch Russland oder auch Sichtungen von Spionagedrohnen über Norddeutschland – es werden immer mehr Drohnen eingesetzt, um militärische Operationen durchzuführen. Sie frühzeitig abzufangen und unschädlich zu machen, war deshalb ein Bestandteil des Großmanövers.