Die Abwehr von Drohnen ist ein wichtiger Teil der derzeit laufenden Bundeswehr-Großübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg. Denn ganz gleich ob Ukraine-Krieg, die aktuellen Provokationen durch Russland oder auch Sichtungen von Spionagedrohnen über Norddeutschland – es werden immer mehr Drohnen eingesetzt, um militärische Operationen durchzuführen. Sie frühzeitig abzufangen und unschädlich zu machen, war deshalb ein Bestandteil des Großmanövers.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht"

Video02:04 Min.

Militärkonvoi: Nacht-Manöver bei Bundeswehrübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg

26.09.2025 15:47 Uhr

In Hamburg rollte in der Nacht zu Freitag ein riesiger Militärkonvoi durch die Stadt – Teil der dreitägigen Militärübung „Red Storm Bravo“. Unter möglichst realistischen Bedingungen wurde...

Video00:35 Sek.

Niedersachsen will Tattoo-Regeln bei der Polizei lockern

26.09.2025 15:33 Uhr

Das Niedersächsische Innenministerium möchte das Beamtengesetz ändern und Tattoos an Unterarmen von Polizist:innen erlauben. Bisher mussten Polizeibeamte derartige Tattoos unter der Dienstkleidung verstecken. An Händen, Hals und...

Video00:28 Sek.

Mehrere Autos in Bremen ausgebrannt

26.09.2025 15:31 Uhr

In der Nacht zu Freitag sind in Bremer-Tenever zwei Autos vollständig ausgebrannt. Gegen 3:30 Uhr entdeckten Polizeibeamt:innen ein brennendes Fahrzeug vor einem Wohnkomplex und alarmierten die Feuerwehr....

Video00:49 Sek.

Vollsperrung bei Hamburg: A7 und Elbtunnel am Wochenende gesperrt

26.09.2025 14:11 Uhr

Die Autobahn A7 in Hamburg wird am Wochenende für Autofahrende gesperrt. Ab Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr sind beide Richtungen wegen Bauarbeiten nicht...

Schiff vor Sylt in Seenot – Crew gerettet, Schiff gesunken

26.09.2025 09:02 Uhr

Ein ehemaliges Lotsenboot ist in der Nordsee westlich der Insel Sylt in Seenot geraten und gesunken. Nach Angaben des Havariekommandos wurde die zweiköpfige Besatzung der „NS Sea...

Video01:44 Min.

Mord auf Bremer Friedhof: Lebenslange Haft für 29-Jährigen

25.09.2025 15:40 Uhr

Wegen Mordes an einem Obdachlosen auf einem Friedhof in Bremen im September vergangenen Jahres ist ein 29-Jähriger am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bremen...

