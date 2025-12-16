Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Dienstag ist der Sea Tiger, der modernste Hubschrauber der Marine, von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Berlin an die Bundeswehr übergeben worden. Am Nachmittag ist der Hightech-Hubschrauber dann an seinem Standort in Nordholz (Niedersachsen) bei den Marinefliegern angekommen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:43 Min.

Rekordhaushalt von 48 Milliarden Euro: Olaf Lies will Niedersachsen mit Investitionen voranbringen

16.12.2025 17:37 Uhr

Am Dienstag ging es im Niedersächsischen Landtag in Hannover um 48,2 Milliarden Euro. So groß soll der Haushalt für das kommende Jahr werden. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD)...

Video02:17 Min.

Rader Hochbrücke: Letzter Brückenabschnitt in Richtung Nord-Ostsee-Kanal geschoben

16.12.2025 17:11 Uhr

Die Rader Hochbrücke ist die wichtigste Verkehrsader über den Nord-Ostsee-Kanal. Doch die Betonelemente sind stark verschlissen und die Brücke muss dringend ersetzt werden. Das ist seit über...

Video02:05 Min.

Klimawandel: Technologie aus Hamburg soll in Kanada CO2 aus der Luft filtern

16.12.2025 13:33 Uhr

Hamburg hat ehrgeizige Klimaziele und muss durch den Zukunftsentscheid bis 2040 klimaneutral werden. Ein wichtiger Schritt dahin ist am Dienstag im Hamburger Hafen geschehen, der Spatenstich für...

Video03:25 Min.

Cannabis-Verein in Bad Segeberg ringt um Mitglieder

16.12.2025 13:30 Uhr

Bei einem Cannabis-Verein in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) wurde nur rund die Hälfte der ersten Ernte verkauft, da dem Verein Mitglieder fehlen. Trotzdem stecken die Ehrenamtler viel Zeit...

Aktualisiert
Video00:44 Sek.

Hamburger Fernsehturm: Termin für Eröffnung in 2031 steht

16.12.2025 08:52 Uhr

Der Hamburger Fernsehturm soll 2031 wiedereröffnet werden. Der Hamburger Senat hat am Dienstag neue Voraussetzungen dafür geschaffen. Sollte die Bürgerschaft dem Plan zustimmen, will die Stadt über...

Video02:07 Min.

Stiftung spendet eine Million Euro für Erhalt der Hamburger Hauptkirchen

15.12.2025 17:46 Uhr

Die Dorit & Alexander Otto Stiftung fördert den Erhalt von drei Hamburger Hauptkirchen mit einer Million Euro. Nach ihrem Engagement für die Turmsanierung der St. Michaelis Kirche engagiert...

Zur Startseite