Am Dienstag ist der Sea Tiger, der modernste Hubschrauber der Marine, von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Berlin an die Bundeswehr übergeben worden. Am Nachmittag ist der Hightech-Hubschrauber dann an seinem Standort in Nordholz (Niedersachsen) bei den Marinefliegern angekommen.