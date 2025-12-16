Am Dienstag ist der Sea Tiger, der modernste Hubschrauber der Marine, von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Berlin an die Bundeswehr übergeben worden. Am Nachmittag ist der Hightech-Hubschrauber dann an seinem Standort in Nordholz (Niedersachsen) bei den Marinefliegern angekommen.
