Über ein Jahr ist es bereits her, dass die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland gescheitert ist. Seit dem Bruch ist es für diese Parteien schwierig geworden. Die Grünen erwecken derzeit etwas den Eindruck, nicht genau zu wissen, wohin die Parteireise gehen soll. Und deshalb treffen sich ab dem heutigen Freitag auf dem Messegelände in Hannover (Niedersachsen) Delegierte aus allen Kreisverbänden der Grünen, um sich neu zu sortieren.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Olli Vollmering war vor Ort in Hannover und hat sich mit der niedersächsischen Landesvorsitzenden der Grünen, Greta Garlichs, unterhalten.