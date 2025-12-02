Draußen wird es immer kälter. Für viele Menschen in Bremen wird eine warme Mahlzeit damit umso wichtiger. Die Suppenengel kümmern sich täglich darum, genau diese bereitzustellen. Nach langer Suche hat der Verein nun neue Räume gefunden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Churermodell: Grundschule in Kiel-Gaarden setzt auf neues Lernkonzept02.12.2025 11:33 Uhr
An einer Grundschule in Kiel-Gaarden (Schleswig-Holstein) gehört der klassische Frontalunterricht der Vergangenheit an. Die Pädagog:innen setzen auf individuelles Lernen, angstfreie Atmosphäre und viel Freiraum. Der Unterricht teilt...
Hamburger Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ startet erste digitale Ausgabe27.11.2025 09:13 Uhr
Das Hamburger Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ setzt seinen digitalen Wandel fort: Nach der Einführung des bargeldlosen Bezahlens im Februar erscheint nun erstmals eine digitale Ausgabe – als weltweit erstes...
Vorlesetag: Ältere Schüler lesen Erstklässlern in Hollenstedt Geschichten vor21.11.2025 15:21 Uhr
Am heutigen Freitag ist bundesweiter Vorlesetag und auch in Niedersachsen und Bremen wird gelesen und zugehört. An der IGS Hollenstedt (Niedersachsen) haben die älteren Schüler:innen den Jüngeren...
Erkundung fremder Planeten: Neues Schullabor in Bremen eröffnet21.11.2025 14:44 Uhr
In Bremen ist am Freitag ein neues Schullabor offiziell vorgestellt worden. Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität will so jungen Menschen die Wissenschaft...
Heizung seit Monaten defekt: Göttinger Hochhaus-Bewohner wollen Miete halbieren20.11.2025 09:16 Uhr
Wegen der seit Monaten nicht laufenden Heizung in einem Göttinger Hochhauskomplex wollen zahlreiche Bewohner:innen weniger Miete an ihre Vermieter:innen zahlen. Dutzende von ihnen haben am Mittwochabend bei...
Johanniter-Weihnachtstrucker: Kita-Kinder packen Geschenke für bedürftige Kinder in der Ukraine19.11.2025 15:54 Uhr
Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen...