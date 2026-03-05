In Bremen gerät die Landesregierung rund um Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in Erklärungsnot. Es steht der Vorwurf im Raum, dass womöglich linksradikale Veranstaltungen in einem mit öffentlichen Geldern geförderten Kulturzentrum stattgefunden haben. Die Opposition fordert nun Aufklärung in der Sache.