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In Lingen (Niedersachsen) kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer Brandserie. Vier Brände haben die Feuerwehr dort über mehrere Stunden in Atem gehalten. Mülltonnen, ein Dixi-Klo und eine Garage standen in Flammen. Verletzt wurde niemand.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Mann bei Messerangriff in Hamburger Flüchtlingsunterkunft verletzt

24.03.2026 08:14 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter:innen brachten den...

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Tödlicher Balkonsturz eines 15-Jährigen: Angeklagte in Hamburg verurteilt

23.03.2026 17:37 Uhr

Ein 15-jähriger Junge stürzte im vergangenen April in Hamburg-Wilstorf vom Balkon einer Wohnung im achten Stock und starb dabei. Er soll auf der Flucht gewesen sein vor...

Video02:05 Min.

Scharfe Handgranate an Auto in Löningen befestigt – Ermittlungen laufen

23.03.2026 16:32 Uhr

Der Fund einer scharfen Handgranate hat am Sonntag einen Polizeieinsatz in Löningen (Niedersachsen) ausgelöst. Am Auto im Carport eines Einfamilienhauses hatte ein Unbekannter eine scharfe Handgranate als...

Video02:38 Min.

Barsinghausen: 49-Jähriger tötet Frau und verletzt Tochter lebensgefährlich

23.03.2026 15:18 Uhr

In der Nacht zu Montag wurde in Barsinghausen bei Hannover (Niedersachsen) eine 38-jährige Frau getötet. Ihr 49-jähriger Mann steht unter Tatverdacht. Er soll seine Frau getötet und...

Video02:29 Min.

Schwerer Auffahrunfall auf der A1 bei Stuhr: Ein Toter und mehrere Verletzte

23.03.2026 14:47 Uhr

Am Sonntag kam es auf der A1 bei Stuhr (Niedersachsen) zu einem tödlichen Auffahrunfall. Mehrere Fahrzeuge krachten ineinander, ein 55-jähriger Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle, weitere...

Video00:59 Min.

Batterie einer Modelleisenbahn löst Großbrand aus: Gebäude in Reinfeld komplett zerstört

23.03.2026 13:42 Uhr

In der Nacht zu Montag brannte bei einem Großfeuer in Reinfeld (Schleswig-Holstein) ein Wohn- und Geschäftshaus komplett aus. Die Bewohner:innen konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit...

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