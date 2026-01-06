Nach einem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin sind auch nach Tagen noch immer mehrere 10.000 Haushalte in der Hauptstadt ohne Strom. Hilfe kommt für die Menschen auch aus Niedersachsen und Bremen. Doch was, wenn ein solcher Stromausfall Bremen treffen würde? Wie sind Menschen und Stadt auf solche Störfälle vorbereitet?