Brand in Mehrfamilienhaus in Helmstedt: Fünf Personen verletzt gerettet

16. Januar 2026
Feuerwehren bei der Brandbekämpfung in Helmstedt: Foto: Feuerwehr Helmstedt

Am Donnerstagnachmittag kam es in Helmstedt (Niedersachsen) zu einem Wohnungsbrand, bei dem mehrere Menschen verletzt worden. Insgesamt wurden fünf Personen aus dem Gebäude gerettet, vier Personen wurden ins Krankenhaus transportiert. Eine Feuerwehrkraft wurde beim Innenangriff leicht verletzt und ärztlich behandelt. Vier Katzen konnten nur noch tot geborgen werden.

Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen bereits aus mehreren Fenstern die Flammen aus einem Mehrfamilienhaus im Langen Steinweg. Zwei Personen waren zu diesem Zeitpunkt noch mindestens im Gebäude. Sie wurden mittels Drehleiter aus dem völlig verrauchten 2. OG gerettet. Ein Durchzünden des Dachstuhls hin zu einem offenen Dachstuhlbrand konnte nicht verhindert werden. Zwischenzeitlich drohte das Feuer auch auf die benachbarten Gebäude überzugreifen, dies konnte jedoch verhindert werden.

Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde durch die Leitstelle eine Bevölkerungswarnung über die Warn-Apps geschaltet. Das Brandobjekt ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner:innen und direkten Nachbar:innen wurden in einem Hotel sowie bei Freunden untergebracht. In Summe waren bis zu 200 Einsatzkräfte mehrerer Feuererwehren und des DRK und THW vor Ort. Der Lange Steinweg ist bis auf weiteres vollständig gesperrt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

