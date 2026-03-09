In einem Altenheim in Löningen im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) hat es am Wochenende gebrannt. Alle Bewohner:innen mussten schnellstmöglich das Gebäude verlassen. Auslöser für die plötzliche Panik war ein Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
22-jährige Frau stirbt bei Autounfall im Kreis Herzogtum Lauenburg09.03.2026 08:25 Uhr
Bei einem Auffahrunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) ist eine junge Frau gestorben und mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wartete ein Auto bei einer...
Feuerwehr befreit Kind aus Dreirad in Celle09.03.2026 08:16 Uhr
Beim Spielen hat sich ein Kind im Kreis Celle (Niedersachsen) so unglücklich mit dem Fuß in einem Dreirad eingeklemmt, dass die Feuerwehr zu Hilfe kommen musste. Weil...
Schwer kranke Patienten getötet? MHH-Arzt in U-Haft06.03.2026 09:12 Uhr
Ein Arzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) steht im Verdacht, mindestens drei schwer kranke Patient:innen getötet zu haben. Der Hinweis auf die mutmaßlichen Taten soll...
„Letzte Verteidigungswelle“: Prozess gegen Mitglieder der mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigung05.03.2026 17:38 Uhr
Acht junge Männer, zum Teil noch Teenager, stehen seit dem heutigen Donnerstag in Hamburg vor Gericht. Sie sind Mitglieder einer mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigung namens „Letzte Verteidigungswelle“.
Unfall mit Lkw: Radfahrer stirbt in Hamburg-Moorfleet05.03.2026 08:38 Uhr
In Hamburg-Moorfleet ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall mit einem Sattelzug ein Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Der 63-jährige Radfahrer wurde auf dem Radweg der Amandus-Stubbe-Straße von...
Kriminalstatistik in Bremen: Deutlich mehr Messerangriffe04.03.2026 16:29 Uhr
Die Zahl der Messerangriffe in Bremen hat deutlich zugenommen. Insgesamt gibt es einen Anstieg von 36 Prozent. Das wurde am Mittwoch offiziell verkündet, als die aktuelle Kriminalstatistik...