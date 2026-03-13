Eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe wird am Sonntag im Kieler Stadtteil Suchsdorf (Schleswig-Holstein) entschärft. Sie liegt etwa 3,5 Meter tief auf einer Grünfläche nah einer dichtbebauten Siedlung. Über 5.500 Menschen müssen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, eine Notunterkunft gibt es im Ernst-Barlach-Gymnasium am Charles-Roß-Ring.
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