Eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe wird am Sonntag im Kieler Stadtteil Suchsdorf (Schleswig-Holstein) entschärft. Sie liegt etwa 3,5 Meter tief auf einer Grünfläche nah einer dichtbebauten Siedlung. Über 5.500 Menschen müssen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, eine Notunterkunft gibt es im Ernst-Barlach-Gymnasium am Charles-Roß-Ring.