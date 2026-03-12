Der Block-Prozess ist am Donnerstag fortgesetzt worden – mit dem mittlerweile 38. Verhandlungstag. Aktuell sollten eigentlich die Kronzeugen aus Israel aussagen, die kommen aber wegen des Iran-Kriegs und der damit verbundenen Flugausfälle grade nicht nach Hamburg. Stattdessen haben die beiden Kriminalbeamtinnen ausgesagt, die am Tag nach der Entführung mit der Ermittlung des Aufenthaltsortes von Christina Block beschäftigt waren.
