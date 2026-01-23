Am Freitagmorgen konnte es auf den Straßen in Niedersachsen wirklich gefährlich werden. Vor allem im Nordwesten wurde der Weg zur Arbeit für viele zu einer echten Rutschpartie. Dort kam es durch gefrierenden Regen zu Blitzeis. Einige Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab.
