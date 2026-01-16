Wer aktuell eine bezahlbare Wohnung sucht, braucht oft Glück – und eine Menge Geduld. Die Mieten steigen, der Neubau stockt, bezahlbare Wohnungen sind rar. Besonders junge Menschen und Ältere geraten immer stärker unter Druck. In Bremen haben am Freitag die norddeutschen Bundesländer beim Wohngipfel mit einer gemeinsamen Erklärung vereinbart, mehr Tempo in den Wohnungsbau zu bringen.
