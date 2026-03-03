Der oscarprämierte Regisseur İlker Çatak, der bereits mit seinem Fim „Das Lehrerzimmer“ für Aufmerksamkeit und Preise gesorgt hat, bekam in diesem Jahr den Goldenen Bären auf der Berlinale für sein Politdrama „Gelbe Briefe“. In dem Drama geht es um ein Künstlerpaar aus der türkischen Theaterszene. Aufgrund staatlicher Willkür und anscheinend regierungskritischer Äußerungen verlieren die beiden ihre Arbeit. Daraufhin muss das Paar seine Werte hinterfragen und moralische Grenzen neu definieren. Am Montag war Premiere im Zeise Kino in Hamburg.
