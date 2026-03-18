Seit Oktober ist der „Bau-Turbo“ der Bundesregierung in Kraft. Mit weniger bürokratischen Vorgaben soll es beim Wohnungsbau schneller gehen. In Hamburg merkt man davon noch nichts – keine einzige Wohnung ist dort seitdem genehmigt worden, obwohl das Platzproblem bekannt ist. Seit 15 Jahren arbeitet das sogenannte Bündnis für das Wohnen aus Politik und Wohnungswirtschaft daran, mehr Wohnraum zu schaffen. Am heutigen Mittwoch wurde die Vereinbarung verlängert.