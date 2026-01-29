Vier Wochen nach dem schweren Diebstahl aus einer Sparkasse in Gelsenkirchen ist nun eine Filiale in Wilhelmshaven (Niedersachsen) betroffen. Am Mittwoch, mitten am helllichten Tag, betraten mehrere Männer den Schließfachraum und brachen zahlreiche Fächer auf. Einen Zusammenhang mit dem Fall in Gelsenkirchen sieht die Polizei derzeit nicht. Die Suche nach den Täter:innen läuft auf Hochtouren.
