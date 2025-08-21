Nach Wacken ist vor dem nächsten Festival: In Busdorf bei Schleswig (Schleswig-Holstein) hat am Donnerstag das Baltic Open Air begonnen. Dort gibt es nicht nur jede Menge Metal, sondern auch Mittelalter- und Folk-Rock – Festivalfeeling mit Wikinger-Atmosphäre.
