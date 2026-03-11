Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Jesse Borchers aus Delmenhorst war viele Jahre schwer drogenabhängig. Im Alter von zwölf begann er Alkohol zu trinken, später folgten Cannabis, Partydrogen und schließlich Heroin. Am Anfang war die Musik sein Ausweg: Unter seinem Künstlernamen „Kaiba“ gelang ihm 2019 der Durchbruch, kurz darauf wurde er von Universal unter Vertrag genommen. Doch zu diesem Zeitpunkt war er bereits stark heroinabhängig und rutschte immer tiefer in die Sucht. 2024 verlor er seine Wohnung und lebte zeitweise auf der Straße in der Bremer Drogenszene.

Als sein körperlicher und psychischer Zustand immer schlechter wurde, zog er zurück zu seinen Eltern und machte einen kalten Entzug. Heute ist Jesse clean und bekommt Unterstützung durch Therapie und eine Drogenberatungsstelle.

Auf TikTok und Instagram erzählt er offen von seiner Vergangenheit und erreicht damit eine große Community. Auch zur Musik hat er wieder zurückgefunden, inzwischen mit einem neuen Stil. Jesse hat große Pläne: In diesem Jahr erscheinen sein erstes Album und sein erstes Buch. Sein nächstes großes Ziel: Jesse möchte Sozialarbeiter werden, um Menschen helfen zu können, die so wie er, selbst aus der Sucht zurück ins Leben finden wollen.

Jesse auf Instagram

Jesse auf TikTok

