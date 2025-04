In Hamburg hat am Freitag das neue Architekturmuseum Urbaneo in der Hafencity eröffnet. Kinder, Jugendliche, Schulkassen, Vereine und Familien können hier an verschiedenen Stationen, in Werkstätten und in Ausstellungen Architektur und Stadtplanung aktiv ausprobieren – und sich einmischen in die Debatten um Hamburg und die baulichen Veränderungen in der Stadt.