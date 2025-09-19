In Flensburg (Schleswig-Holstein) sorgt ein antisemitisches Plakat im Schaufenster eines Geschäfts für Entsetzen und löst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus. Das Schild mit der Überschrift „Juden haben hier Hausverbot“ hing im Schaufenster eines Trödelladens.



Das Plakat wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen den Inhaber wird unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.