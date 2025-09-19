Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Flensburg (Schleswig-Holstein) sorgt ein antisemitisches Plakat im Schaufenster eines Geschäfts für Entsetzen und löst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus. Das Schild mit der Überschrift „Juden haben hier Hausverbot“ hing im Schaufenster eines Trödelladens.

Das Plakat wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen den Inhaber wird unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:35 Sek.

Lagerhalle auf Bauernhof in Jerrishoe abgebrannt

19.09.2025 15:27 Uhr

Bei einem Großfeuer in der Gemeinde Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein) ist am Freitagmorgen eine Lagerhalle auf einem Bauernhof abgebrannt. Neun freiwillige Feuerwehren rückten an, um ein Übergreifen...

Aktualisiert
Video03:30 Min.

Christian B. aus Haft entlassen: Verdächtiger im Fall Maddie muss Fußfessel tragen

17.09.2025 20:03 Uhr

Der im Fall Maddie verdächtige Christian B. ist aus der Haft entlassen worden. Der 48-Jährige hat am heutigen Mittwoch die Justizvollzugsanstalt in Sehnde (Niedersachsen) verlassen. Der Mann...

Video02:30 Min.

Wieder Autoreifen in Bremen zerstochen

17.09.2025 16:32 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wurden in Bremen bei 160 Autos die Reifen zerstochen. In der vergangenen Nacht wurden nun erneut Autoreifen aufgeschlitzt. Dieses Mal wurde die...

Video02:00 Min.

Urteil gefallen: Drogenboss „Der Hai“ muss 13 Jahre in Haft

17.09.2025 16:30 Uhr

Der 61-Jährige, der in der Szene nur „Der Hai“ genannt wird, gilt seit Jahrzehnten als einer der berüchtigtsten Drogenbosse Europas. Vor dem Hamburger Landgericht musste er sich...

Video03:00 Min.

Projekt gegen Wildunfälle: Digitale Anzeigetafeln und laute Signale auf B27 bei Göttingen

17.09.2025 12:25 Uhr

Auf der B27 bei Ebergötzen im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) sollen künftig digitale Anzeigetafeln am Straßenrand dafür sorgen, dass weniger Wildunfälle passieren. Das Wild wiederum soll durch Piepsignale...

Lkw-Auflieger auf A2 vollkommen ausgebrannt

17.09.2025 08:44 Uhr

Ein mit Leinsamen beladener Lkw-Auflieger hat auf der A2 bei Helmstedt in Richtung Hannover (Niedersachsen) gebrannt. Die Autobahn wurde vorrübergehend voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit mehreren...

Zur Startseite