Im Stadtteilhaus in Bremen-Kattenesch werden extra für Senior:innen entwickelte Videospiele getestet. Durch die Games soll spielerisch Bewegung in den Alltag der Menschen des Altersheims gebracht werden. Der Sozialdienst kann die Spiele flexibel in den Heimalltag integrieren. Das besondere Projekt ist von der Krankenkasse hkk und der Bremer Heimstiftung initiiert.
