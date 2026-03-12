Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll seit dem heutigen Donnerstag klären, ob Bremer Staatsräte mit einem goldenen Handschlag verabschiedet wurden. Zuletzt standen zwei Senatorinnen im Verdacht, ihre Spitzenbeamten in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu haben, obwohl die auf eigenen Wunsch gehen wollten. Das Land muss ihnen nun weiterhin üppige Bezüge zahlen.