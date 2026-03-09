Nach der Heimniederlage gegen den HSV hat der VfL Wolfsburg Trainer Daniel Bauer freigestellt. Jetzt kommt Dieter Hecking. Vor über zehn Jahren lief es für den Trainer bei den Wölfen schon mal ziemlich gut. DFB-Pokal- und Supercup-Sieg sowie die Vizemeisterschaft konnten die Wölfe unter Hecking verbuchen. Davon ist der VfL aktuell weiter weg als jemals zuvor. Es geht ums nackte Überleben in der Bundesliga, den Klassenerhalt.
