Niedersachsens CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner fordert eine elektronische Fußfessel für Flüchtlinge, die straffällig geworden sind. Dadurch solle verhindert werden, dass sie vor einer geplanten Abschiebung untertauchen. Der Mordfall in Friedland hätte nach seiner Ansicht so eventuell verhindert werden können. Das Innenministerium und des Justizministerium weisen diesen Vorschlag zurück.

Die CDU schlägt außerdem sogenannte Dublin-Zentren vor, wo alle beteiligten Gerichte und Behörden unter einem Dach sitzen. Dadurch könnten Abschiebe-Verfahren effektiver und schneller werden.