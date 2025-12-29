2025 hat sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs gejährt. Dazu haben die SAT.1 REGIONAL-Redakteur:innen Johanna Fischer und Jan Stölting eine Wochenserie produziert. Denn auch heute sind noch viele Biografien von den Schrecken des Nazi-Regimes geprägt. Ausgezeichnet wurde das mit dem Niedersächsischen Landesmedienpreis. SAT.1 REGIONAL hat die Wochenserie zu einem Stück zusammengefasst.