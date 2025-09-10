Am 11. August 2025 soll ein ausreisepflichtiger Iraker in Friedland (Niedersachsen) eine 16-jährige Ukrainerin gegen einen Zug gestoßen haben. Die junge Frau starb. Am Mittwoch hat der Niedersächsische Landtag über den Fall gesprochen. Es steht der Vorwurf im Raum, die Behörden hätten bei der Abschiebung des psychisch kranken Irakers nicht effektiv gearbeitet.