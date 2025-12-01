Im April stürzte ein 15-jähriger Junge in Hamburg von einem Balkon im achten Stock und starb. Sieben Männer sollen ihn in den Tod getrieben haben und drei weitere sollen Beihilfe geleistet haben. Zuvor waren sie wegen einer Streitigkeit mit dem Mieter gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Sie sollen mit Messern, einem Baseballschläger und einer Machete bewaffnet gewesen sein. Das 15-jährige Opfer hatte versucht, auf den darunter liegenden Balkon zu klettern und war dabei abgestürzt.

Am heutigen Montag begann der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.