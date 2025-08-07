Gewalttaten in der Öffentlichkeit sind ein großes Problem, das nicht nur die Polizei, sondern zum Beispiel auch die Bahn beschäftigt. Denn Bahnhöfe und Züge sind nicht selten Hotspots für Straftaten. Oftmals sind Frauen und Schwächere dabei die Opfer. Am Bahnhof Dammtor wurde am Donnerstag im Rahmen einer Kampagne der Deutschen Bahn deshalb ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt.